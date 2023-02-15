澎湖縣政府輔導農民種植冰花、仙人掌，附近卻有中油油庫、養殖場、板模堆置場、預拌混凝土廠，破壞農業自然環境，也令人對政府的治理能力存疑。（張茂雄攝）

澎湖農業重鎮湖西鄉湖東村的一處農地，日前經申請核准將興建預拌混凝土廠，不過當地農民擔心破壞土地資源並造成水源汙染，向鄉公所、議員陳情抗議，澎湖縣政府15日召集相關部門到現場會勘決定，將彙整農民意見，參酌實際現況做成記錄，發給各單位陳報再做處置。

現地會勘由縣府工務處長薛文堂主持，工務處、環保局、農漁局、建設處等承辦官員都到場；提出陳情的湖西鄉農民趙秋龍等人，在鄉長陳振中、議員吳政杰、蔡清續、許育愷，以及湖西、湖東村長陪同下到場。

趙秋龍義憤填膺向縣府承辦人員表示，預拌混凝土廠設置地點是有名的有機農作區，工廠運作後要依賴大量的地下水源，將造成澎湖最重要的農業區之水井鹽化，影響農民生計至深，他也擔心混凝土伴隨化學藥劑，將會造成地下水源污染，希望澎湖縣政府立即撤照，別做破壞土地的幫兇。

據記者在場實地觀察發現，該處產業道路寬僅為3.6公尺，設置混凝土場每日將有十幾噸大車頻繁通過，也會造成農路交通窒礙難行。

趙秋龍控訴，他們農場灌溉賴以維生的淺水井，最深5-6米最淺2-3米，東邊距離500米的昌億預拌混凝廠設置後，造成水井水位降下3米，如西邊再開一家混凝廠，大量抽取地下水源之後，將造成整個農作地區之水井鹽化，將無法再農作，影響農民生計至深。

該區澎湖縣政府曾經輔導農民種植冰花、仙人掌，附近卻有中油油庫、養殖場、板模堆置場、預拌混凝土廠，為何任意讓污染性工廠設在這裡，破壞農業自然環境，也令人對政府的治理能力存疑。