大坑登山步道優化工程預計明年完工，圖為示意圖。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

大安濱海樂園優化工程預計明年完工，圖為示意圖。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

中科公園景觀改善預計明年完工，圖為示意圖。（台中市府觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市多處風景區遊客如織，台中市府觀光旅遊局為優化大坑登山步道群、大甲鐵砧山風景特定區、大安濱海樂園及潭雅神綠園道等風景區設施，去年底向中央中取經費已獲核准。觀旅局指出，將投入約1.57億元，由中央補助7457.5萬元，市府配合款8242.5萬元，預計下半年施工，明年可全部完工。

台中市府觀旅局指出，大坑風景區將規畫以「一步道一特色」為主軸，結合既有設施營造各步道專屬特色，強化步道相對的文化及自然地景，並修繕風動石步道群的縱橫向主要節點串聯、整建次要節點及既有基礎老舊設施，突顯大坑風景區步道的辨識度及自明性。

針對海線風景區，將整合大甲鐵砧山「桂花泉登山步道」，優化既有登山步道路線，以「全齡友善休憩步道」為目標；大安濱海樂園以「景觀生態保育」為主軸，增加遊憩節點設施，營造親子空間及休憩環境；另為延續潭雅神綠園道自行車道的完整性，以「花之道」為主題，改善終點大雅中科公園景觀，包含修繕設施、景觀綠美化和塑造休憩景點，打造特色自行車道。

中央與地方攜手投入1億5700萬元經費，包括大坑東側登山步道環境營造3400萬元、大坑西側步道環境改善3000萬元、鐵砧山桂花泉登山步道改善4500萬元、大安濱海觀光路廊整合優化3000萬，以及潭雅神綠園道中科公園景觀改善1800萬元，預計今年上半年完成工程細部規畫設計，下半年施工，明年可全部完工。

後續施工封閉等相關資訊，請至台中市風景區管理所網站( https://www.scenic.taichung.gov.tw )及台中觀光旅遊網( https://travel.taichung.gov.tw/ )查詢。