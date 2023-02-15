女搜救隊員抱著花束開心合照。（消防署提供）

今(15)日台灣搜救隊在完成土耳其地震救災工作後，130名隊員5隻搜救犬搭乘長榮專機於下午3時許抵台，搜救隊員一見到親人、眷屬接機，忍不住在機場大廳與妻小相擁，一家四口團聚景象溫暖人心；內政部長林右昌、行政院政務委員張景森、消防署長蕭煥章、臺北市、臺中市及屏東縣接機代表等人前往接機。

林右昌指出，這次「台灣隊」在土耳其地震後12小時內完成整備出發，進行國進人道救援任務，派遣搜救人數最多、專案包機直飛的搜救隊伍，抵達後依分區協調中心分配任務，在時間壓力及寒冷氣候下，進行救援作業，當「台灣隊」在伊斯坦堡機場搭機返台時，土耳其當地民眾為台灣搜救隊的隊員鼓掌感謝。

另外，林右昌也特別轉達總統及院長的關心，後續將安排搜救人員晉見總統及行政院院長，並提供搜救人員創傷後壓力症候群(PTSD)心理諮商服務。

內政部表示，這次國際人道救援行動，台灣搜救隊派出2梯次共130位搜救人員及5隻搜救犬，由消防署、台北市、台中市及屏東縣消防局、台北榮總及高雄醫學大學附設醫院隨隊醫生及中興大學獸醫共同組成，攜帶搜救裝備共計13噸，合力救出2位民眾。此外，台灣搜救隊於救災工作完成後，將4噸裝備捐贈土耳其AKUT搜救隊，並邀請土耳其搜救隊來台交流訓練，以延續自921大地震迄今合作情誼。

內政部指出，這次搜救行動，相當感謝外交部及駐土耳其代表處，協調土耳其當地政府及專機航權等事宜；賑災基金會協助支應專機費用；長榮航空安排專機並緊急與多國協商航權等，讓台灣搜救隊順利往返土耳其。

搜救隊員與搜救犬合照，搜救犬也乖巧坐在搜救隊員旁。（消防署提供）

「台灣隊」完成土耳其救災任務，130名搜救隊員與5隻搜救犬返抵台灣。（消防署提供）

「台灣隊」完成土耳其救災任務，130名搜救隊員與5隻搜救犬返抵台灣。（消防署提供）

「台灣隊」完成土耳其救災任務，130名搜救隊員與5隻搜救犬返抵台灣。（消防署提供）