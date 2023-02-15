國民黨台北市議員徐巧芯表態投入台北市信義、南松山立委，挑戰該選區資深立委費鴻泰，國民黨立委費鴻泰今接受專訪時強調，只要不內戰，國民黨立委、總統一定會贏，且自己上屆立委選舉，面臨局勢對藍營不利仍能殺出重圍，他已經決定參加國民黨內初選，相信這次也會勝選，「我會贏許淑華很多票。」

日前徐巧芯稱已經準備好挑戰許淑華，且認為只有她能贏許淑華，對此，費鴻泰回應，自己跟許淑華在2020年有實戰的經驗，當時對手還有民眾黨蔡宜芳，打得很艱困。

費鴻泰指出，2020年總統蔡英文氣勢很旺，加上蔡宜芳競選時很常上偏藍的政論節目，換句話說是在搶藍營的票，再加上當時民進黨狂打「抗中保台」，自己覺得那一仗打得很辛苦，但最後他還是贏了。

談到未來將與徐巧芯競爭初選，費鴻泰表示，自己不太會打黨內對戰，那樣對國民黨不好，他過去和議員秦慧珠、陳永德、戴錫欽等人競選，彼此也都不會互相批評，國民黨未來想要在國會席次過半，還要再努力，很多事情都有討論空間，大家應該要團結共好，不需要打到刀刀見骨。

費鴻泰強調，有人說他在立法院沒有戰力，但他自清，如果人緣不夠好、戰力不夠強，怎能擔任政策會執行長和黨團總召，他甚至多次砲轟時任衛福部長陳時中「該被槍斃」，罵陳很過分、很混蛋，而被綠營給圍剿 。

對於徐巧芯提出國民黨應該讓人才流動，費鴻泰表示，每個人都有自己的專業，他自己專業領域在財經，而立法院就是依專業分工，外界形容立法院是「曾泰葆」，就是曾銘宗、費鴻泰跟賴士葆，在立法院內，民進黨想跟他們辯論財政是很辛苦的。