桃園市環保局每年春節連假，從初五開始清運垃圾，但垃圾量都是平日的3倍，造成清潔隊員負荷量大，且堆積的垃圾也影響環境衛生，市長張善政15日拍板，明年起提前一天，於大年初四開始收運垃圾，並祭出「加一補一」和出勤慰勞紅包，保障清潔隊員春節加班出勤福利。

環保局清潔大隊長林立昌說，過去桃園在春節期間，會在小年夜加強清運，並在除夕及初五上午提前收運垃圾，但年初五清運量都會暴增，是平日清運量的3倍，參考其它直轄市春節垃圾都是從初四開始收運，經市政會議討論後，市長張善政拍板，決議明年春節起規畫從年初四提早開工，白天開始加班清運垃圾，初五起則恢復正常清運時間，減少隊員開工日負荷。

市府也提出慰勞方案，林立昌說，升格第2年開始，市府就提出「加一補一制度」，只要初五上班的隊員，都能享受1日加班費和1日補休，因應初四提前開工也比照辦理，同享「加一補一」，且因初四仍屬年假，會另外再提供春節出勤慰勞禮券1000元，以1700名清潔隊員計算，「加一補一」約要500萬，禮券約要170萬，總成本約670萬元。

張善政說，相關衍生費用將由市府全力支持，保障清潔隊員春節加班出勤權益，也避免市民家中垃圾囤積過久，大家可以過一個乾淨的好年，達到雙贏，他也指示環保局與清潔隊員溝通，促成正面共識。

環保局表示，市府也將以逐年增額方式，補足各清潔中隊排班人力，在負荷不增加情況下，環保局所屬大隊也會積極與隊員及工會代表溝通協商。