一名中文系網友昨（14）天情人節收到女友手寫卡片，但內容短短6行文字中就有6個錯字，讓他崩潰說「身為中文系，到底是字典對還是女友對」，其他網友笑說錯得很誇張，女友應該是在鬧原PO，沒想到原PO後來補充對方真的是故意寫錯，女友想看他渾身不對勁。

該網友在Dcard發文稱情人節當天受到女友送的鞋子和卡片，但卡片內容卻讓他傻眼，因為卡片內容「明信片」、「覺得」、「在我身邊」、「應該」、「而已」、「白頭偕老」都有錯字，讓身為中文系的原PO看不下去，直言錯字真的太誇張，猶豫是否糾正女友，「身為中文系，到底是字典對還是女友對」。

一名中文系網友昨（14）天情人節收到女友卡片，但短短6行文字中就有6個錯字，讓他崩潰說「身為中文系，到底是字典對還是女友對」。（翻攝自Dcard）

卡片內容曝光引起網友討論，原PO後來又補充說，原來一開始女友就知道「明信片」、「覺得」寫錯，後來才決定其他字也故意寫錯，鬧一下原PO，女友說因為原PO平時很常糾正她錯字或讀音，才會故意讓原PO看了渾身不對勁，原PO發文笑說「被大家猜到了，真的是故意的，害我還糾結那麼久」。

其他網友留言「感覺女友是故意的，你是不是常常抓她錯字！超像是在復仇要讓你很難受」、「用紅筆圈起來叫她在旁邊訂正三遍」、「感覺就是故意氣中文系的」、「如果我男友是中文系我因該也會這樣鬧他欸，她只是想跟你玩而以啦」、「不是中文系的都可以看到發瘋吧」。