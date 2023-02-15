陸委會批准上海市台辦副主任李驍東率團來台北參訪「儂好上海」花燈，不過國民黨台北市議員秦慧珠爆料，陸委會規定上海市台辦一行人來台只能參加批准的行程，其他時間必須待在飯店裡，連「吃消夜」都不行，讓她不禁感嘆「陸委會怎會下這種限制住居令？」

秦慧珠說，今天有一位前台北市議員打給她，拜託她打電話給陸委會副主委梁文傑，准許請上海市台辦人員「吃消夜」。她當下聽了一頭霧水，後續才知道，上海市台辦代表來台參加台灣燈會，卻被陸委會規定只能參加陸委會批准的行程，其他的都不能参加，必須待在飯店裡足不出戶。

「外賓來訪，陸委會怎會下這種限制住居令？」秦慧珠說，她接獲陳情後，致電市府負責兩案岸交流事務的參事，並表示有人要請上海代表團吃消夜，對方卻緊張表示「報告議員，上海市台辦的行程是機密，不能對外透露，所以不能告訴妳，請原諒」。

秦慧珠笑說，她不好再追問這個「國家機密」，中央政府有必要搞得基層公務員那麽緊張嗎？上海市台辦主任在柯市長任內曾來參加燈節活動，到了蔣市長時代循例邀請，怎麽情況變成這麽嚴峻，「連老朋友想見個面吃個消夜都不可以！」

秦慧珠指出，台北市副市長李四川也向她表明，前議員不能請上海市台辦人員吃消夜，一切必須照陸委會批准的行程走。李四川也提到，本來北市府要邀請上海市代表團來参加台灣燈會開幕式，但陸委會拖著不批，等批下來再送境管局，就錯過開幕式了，不過李四川也貼心地說，會轉達有前議員想請上海參訪團吃消夜的事。

秦慧珠嘆，這是她今年接到最瞎的「關說案」，要她打電話給梁文傑，拜託陸委會批准請上海台辦人員吃消夜。她酸說，自己最後當然沒有打，怎麼敢做這種攸關國家安全的關說呢，我有幾個膽子，不怕被「炎上」嗎？