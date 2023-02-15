民進黨中執會今討論現行反黑相關規定，被稱為「黃承國條款」；會中英系立委有企圖幫黃緩頰，不過據轉述，英系中常委蔡啟芳一度以爸爸蔡啟芳曾感訓背景為例；不過黨主席賴清德意志非常強，他溫情以對說，他跟蔡啟芳同事，也很無奈，這是制度面問題，不是針對個人，沒有溯及既往，希望解決民進黨內黨公職跟黑金連結問題。

今天中執會，據轉述，原本以為，此案牽涉英系重量級中常委黃承國，一定會砲聲聲隆隆、糾纏不下，但黨主席賴清德再次展現堅定意志力，反而今天的會議，比上週討論學倫案還要平和。

據指出，第一個發言的是湧言會中常委王定宇，王對此修正深表贊同，只是提出疑慮，若因案起訴，不能參選，但若有候選人是在登記參選後才被起訴，會有時間序的問題。

據轉述，隨後發言的蔡易餘發言，無奈嘆道，父親蔡啟芳也有被感訓的背景，也曾卡到不能參選的問題；賴清德也感性回應，他希望大家支持，他跟蔡啟芳也曾同事，他也很無奈，但社會對民進黨標準，通過此案的最大用途是宣示決心。

據轉述，賴清德強調，這是制度面問題，不是針對個人，也沒有溯及既往，希望解決民進黨內黨公職根黑金問題，民進黨必須展現決心。

據轉述，發言還有英系大姐大蘇治芬，蘇治芬提到，現在黑、白、金結構都混在一起，有些黑道洗成大善人，也被民眾認同，不是只有純粹是黑道問題，是結構性問題。賴清德則再次重申，民進黨必須向大眾宣示的決心。

與會人士表示，因為賴清德展現超強意志，大家也就沒有再多做相關發言，會議最後，賴回應了國民黨副主席夏立言赴中國的談話，也主動提到對林智堅昨天臉書承認論文瑕疵、向社會大眾道歉及撤銷台大訴願一事向與會者說，「大家要給智堅打氣，智堅還年輕，不要再這個問題上被絆住」。