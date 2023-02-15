鴻海創辦人郭台銘表態要爭取重返國民黨，並爭取提名參選總統，立法院國民黨團總召曾銘宗今(15日)受訪表示，黨主席朱立倫也講了，新北市長侯友宜是最強的母雞，歡迎郭董一起來支持國民黨最強的候選人，「現在最強的母雞是侯友宜」。

至於是否要為郭台銘黨籍案開巧門，曾銘宗提醒黨中央，國民黨是一個有制度的政黨，4年前留下很不好的後遺症，不要重蹈2020覆轍，這就是國民黨現在38席立委很關心的事情。

對於總統提名機制，曾銘宗說，國民黨到時候會有一套公開透明的機制，來徵選最強的候選人，但他個人看法是不要舉辦初選，初選會留下重大的後遺症，不利後來的整合與大選。

郭台銘大動作表態，是否逼迫侯友宜跟進表態？曾銘宗仍認為，國民黨是有制度的政黨，任何候選人的提名有一套公開透明的機制與既定的時程，所以不一定說要逼誰表態，有機制、步驟，「按照步驟慢慢來」。

外傳朱立倫希望安排與郭台銘合體，曾銘宗說，就他理解，這個是誤傳。