2月14日是西洋情人節，臉書上不少放閃文及單身狗哏圖笑料，連許多政治人物都沒缺席。國民黨台北市議員應曉薇另類放閃，在臉書曬出一對寶貝女兒，讓粉絲猜誰是姊姊誰是妹妹。她今(15日)發文附圖揭曉答案，並透露讓吵架姊妹和好的超甜蜜處罰方式，網友大讚「有媽媽的影子」。

應曉薇今(15日)在臉書揭開昨天情人節「誰是姊姊？誰是妹妹？」貼文的答案。結果大部分的朋友都猜錯，「左邊是姊姊、右邊是妹妹啦。」她回憶12年前參選議員，女兒們給她「一元」，很正經告訴她「媽咪我們給妳一元，妳就不要那麼忙好嗎？」應曉薇感性表示，「雖然工作忙不能陪伴妳們成長，謝謝妳們把自己管理的很好，讓我從未擔心妳們的品性。」

應曉薇提到，兩個姊妹感情很好，小時候吵架時，自己最嚴厲的處罰就是讓她們緊緊擁抱，她跟女兒們說「只有妳們兩個住過我的肚子」，抱了幾次後她們也不吵了。對女兒們她無期許，健康平安就好，承諾當一輩子的好朋友，酸甜苦辣彼此分享。

應曉薇說，兩個善良的寶貝從小陪她做公益，現也是監所志工，同時協助團隊提案，她告訴女兒們「在妳們心裡放個無形的存錢桶，積善就是最大的財富」。她還俏皮喊出：「寶貝啊，希望妳們別介意我又未經同意貼妳們的照片，妳們是我的驕傲，偶爾讓媽咪虛榮一下吧。我愛妳們！」

同黨立委鄭正鈐留言說「有福氣的曉薇，有那麼好的兩個女兒」，北市議員王欣儀說「貼心又暖心的小寶貝們」。網友也大讚「跟媽媽一樣又美又有氣質又貼心」、「兩個善良又漂亮的姊妹花，就像曉薇議員一樣，美麗、善良、熱心助人，身教勝過言教」、「有媽媽的影子（應：她們健康平安善良就好）」、「兩姊妹好漂亮（應：甜甜的）」、「良好的教育，有個如此理性的媽媽真棒，姊妹倆都是美女無誤（應：她們有酒窩，我沒有。哈！）」