北約空軍司令部周二表示，兩架荷蘭空軍的F-35戰機首次執行「A等級緊急起飛」，以攔截飛近波蘭領空的俄羅斯軍用機隊。之所以荷蘭戰機為波蘭守空域，是因為上個月起，荷蘭8架F-35戰機駐紮於波蘭，應對俄烏戰爭。

防衛部落格(Defense Blog)報導，北約司令部的推特告布稱「由德國情報網提供的俄軍機位置，顯然他們無視國際航空安全規則，對附近空域構成危險。」

🇳🇱F-35s carried out their first A-Scramble to intercept Russian SU-27s & a IL-20 flying close to #NATO airspace



Supported by 🇩🇪Eurofighters they shadowed the 🇷🇺 aircraft who were posing a danger to other air users by ignoring international air safety rules#SecuringTheSkies pic.twitter.com/6DbBCvLwPj — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) February 14, 2023

俄羅斯的飛機是一架伊爾20M( iI-20M,il-18飛機的空中指揮改造型，北約稱為Coot-A），和兩架 Su-27戰機，總共3架。

雖然俄國軍機接近波蘭，但並未進入領空，因此荷蘭的F-35僅是在遠處目送他們，過了一段時間，由另一個北約國家接替監視。

這是北約聯盟的互助合作，或說「守望相助」。雖然波蘭也已採購F-35，但是還沒有到貨，因此由荷蘭的F-35前來協助。戰自本月以來，荷蘭空軍的8架 F-35 戰鬥機駐紮於波蘭，其中4架就擔任監視北約國家空域的任務，而另外4架則是日常訓練，同時也可擔任必要戰備。