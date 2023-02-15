新進公務人員退撫新制今年7月上路，未來的退休金將存入個人專戶，銓敘部長周志宏今天表示，初期將由退撫基金代為管理運用，最快2025年之後才會開放自主投資。新制上路後，舊有退撫基金今年會有4億元缺口，明年擴增到15億，將會由政府編列預算填補，不會有二次年改的問題。

考試院長黃榮村今天邀所屬部會首長與媒體茶敘，今年7月起，各單位新進的公務人員將適用新的退撫制度，由現行「確定給付制」改為「確定提撥制」，設立個人專戶，由公教人員與政府共同按月撥繳退撫儲金費用；初步規畫強制提撥費率為15％，其中公務人員負擔35％，政府負擔65％。

周志宏表示，退撫新制實施初期，還不會立刻開放自主投資，仍由退撫基金管委會代管和運用，至於開放自主投資的時程，以2025年元旦之後比較有可能。

新制上路後，現有退撫基金繳付的人員將愈來愈少，周志宏表示，公務員之前每年新進人員約為1萬人左右，每年退休人員約8、9千人，根據之前的精算報告顯示，現有退撫基金原本2051年才會用罄，但新制上路後，將會提前到2046年就用罄。

根據立法院三讀通過的「公務人員個人專戶退休資遣撫卹法」等新制草案，他說，相關條文已將政府撥補缺口的規定明確列入，原則上，政府會先撥補因新制實施，造成現有退撫基金提前用罄的缺口，之後再將基金的舊有缺口分年撥補。

今年7月新制上路後，周志宏表示，今年下半年現有退撫基金約有4億元缺口，未來缺口會逐步擴大，明年約達15億元，因此，今年在編列明年預算時，就會將撥補金額列入，至於實際撥補金額，要看政府當年財政狀況來決定。

不過他強調，撥補的金額不會按照當年缺口金額來撥補，因為剛開始缺口會比較小，之後每年會逐步擴大，因此一開始若政府財政狀況良好，撥補金額會比當年的缺口更大一些。

外界擔心若有缺口是否又要推年金改革再砍公教人員退休金？考試院祕書長劉建忻強調，此次修法明定政府撥補，會讓公教人員退休更有保障，這是國家負最終責任的概念，因此也不會再有二次年改的問題。