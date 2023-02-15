女星王晴最近回歸三立八點台劇《一家團圓》的演出，劇中他飾演的角色曾愛妮是個典型的熱情台妹，個性有些三八，但偏偏人生際遇跟她的名字完全相反，因為在愛情路上很坎坷，她愛的男人永遠愛的是別人，結果年紀輕輕意外死了，才發現自己還是個單身處女鬼，讓她不甘心就這樣去投胎，一直想找個男人還讓她變成「真正的女人」，就是做鬼也風流。

王晴（右）客串8點檔，搞笑演飢渴處女鬼，附身在夏語心身上。（三立提供）

王晴表示這次演出沒多大壓力，因為是客串演出，但回來才驚覺自己原來離開好久了，「見到老同事很開心。」這次飾演處女鬼，拿到劇本就噗哧大笑，由於自己單身很久，所以我根本覺得就是本色演出，我本身看起來就滿飢渴的吧！

劇中她會附身在夏語心身上，一看到GINO就會變得無敵飢渴，反變成夏語心要犧牲演出，例如露香肩洗澡誘惑GINO，調戲他，不停地上下其手，王晴笑說，其實真正的苦主是夏語心。而王晴在劇中重複最多台詞就是「我要找男人！」十足花癡。

夏語心被王晴附身覺得很好玩，因為王晴發花癡，她還特別找了一些比較露的衣服，和原本的雪莉角色有差距，而夏語心和GINO的肢體接觸變多，她笑說和他對戲好彆扭，因為大家一直都是熟識的牌咖，現在對戲要撫摸他胸膛又要親嘴，所以她覺對不允許拍戲出現NG，拍到親熱戲就要一次完成。

網友們都覺得王晴所飾演的女鬼太正了，「媲美電影界最美阿飄姐姐的倩女幽魂的王祖賢」、「既然妳此次的角色是以搞笑為主，就乾脆不計形像的放開自己，讓自己的戲路更廣，更有利以後的發展」，而在獲得許多網友支持後，她笑說就讓我繼續癲下去發花癡吧！但想演女鬼王晴卻又怕鬼，她表示這幾年不敢看鬼片，因為一個人住會亂想，她很會自己嚇自己，有時一人停車也會害怕，總覺得有無形的東西跟著自己。