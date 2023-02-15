台東有鳥友目擊1隻環頸雉公鳥，不時在另隻公鳥旁張開華麗的翅膀，好像在跳求偶舞，一度誤以為環頸雉也有「多元成家」；不過，台東縣野鳥學會解說員許宸解釋，此狀況應該是公鳥為了追求女友在示威，目的是要逼使情敵知難而退，也預告熱鬧的繁殖季即將到來。

即將進入繁殖季，環頸 雉公鳥搔首弄姿，向另1隻較年輕的公鳥示威。（莊哲權攝）

初春的台東市郊區隨著野鳥繁殖季到來，也逐漸熱絡，每天晨昏都可以看到有「草地明珠」之稱的環頸雉公鳥，一身華麗羽衣準備去「把妹」，在旁「偷窺」的鳥友日前卻目擊環頸雉公鳥在另隻公鳥旁頻頻搔首弄姿，行為跟以往所見到的求偶舞有點類似，懷疑環頸雉也有「多元成家」。

兩隻環頸雉公鳥正面對決。（莊哲權攝）

台東縣野鳥學會解說員許宸說，春天到了，台東「名產」環頸雉準備要求偶，公鳥為了贏得母鳥芳心，會展現誰最有男子氣慨，若是「老鳥」遇到「菜鳥」，就會張開美麗的羽衣繞圈子示威，這時氣勢較弱的「菜鳥」通常會知難而退，甚至落荒而逃，此行為應該不是同性戀 。

即將進入繁殖季，環頸 雉公鳥搔首弄姿，向另1隻較年輕的公鳥示威。（莊哲權攝）

而如果兩隻「老鳥」狹路相逢，在互不相讓情況下對恃，進而可能就有一番激烈的打鬥，台東戰鬥雞「釘孤枝」也是鳥友最期待的精采畫面，不過在經過幾次拚鬥之後，公鳥細長漂亮的尾羽通常都會斷掉，鳥友笑稱，這是愛情的代價；另外，鳥友也觀察到，如果兩隻公鳥都是年輕的「菜鳥」，通常都能和平共處。