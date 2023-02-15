台中市政府環保局110年期間27區清潔隊全數獲得衛福部健康促進工作場所標章認證，去年持續推動健康促進戒菸保護計畫，舉辦8場戒菸輔導課程，輔導86位清潔隊員，其中16位人員成功戒菸，環保局也公開頒獎、獎勵，環保局長陳宏益說，今年將推動更多元化的健康服務輔導措施，塑造友善職場環境。

台中市環保局推動戒菸輔導，邀請專業醫師進行健康臨場服務的衛教指導。（環保局提供／張亦惠台中傳真）

環保局長陳宏益表示，清潔隊員是台中市環境清潔服務的第一線基層人員，從事垃圾清運及環境清掃工作，是勞動體力負荷繁重的族群，今年除持續辦理「戒菸」輔導外，也再增加「減重」、「戒檳榔」健康促進活動，而輔導對象也不僅27區清潔隊，更擴增至環境稽查及環境設施處理的清潔隊員，也加碼行政獎勵措施。

去年參加戒菸成功的神岡區清潔隊陳姓隊員表示，自己菸齡約10年，每天平均吸菸量約半包，當初考量孩子和自身健康因素而參與活動，戒菸過程常有情緒不安、食慾增加等戒斷症狀，

陳姓隊員說，環保局邀請專業醫師進行健康臨場服務的衛教指導，護理人員也經常到清潔隊面對面輔導關懷，自己透過多喝茶、轉移注意力，上班時參與戒菸活動同事更互相彼此督促、鼓勵，下班回家太太、孩子們貼心叮嚀。成功戒菸後，健康檢查報告「十年心血管機率」下降2％。

環保局表示，為防範心血管疾病風險，鼓勵清潔隊員踴躍參加輔導措施，並積極推動戒菸、戒檳榔、減重健康促進計畫，透過行政獎勵及辦理各類動靜態健康衛教活動，並在工作場所周邊環境布置宣導圖示單張，強化同仁間關懷督促連結，減少引誘吸菸的衝動與情境氛圍。

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