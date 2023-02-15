面對堪憂的經濟前景，林伯豐建議政府採取以下策略：
一、出口衰退造成部分企業經營困難，政府應出面協調銀行，對營運、繳息正常但有財務周轉需要的企業，適時給予協助。
二、深耕「品牌台灣」提高附加價值，提升台灣產業的綠色出口競爭力。
三、擴大服務貿易出口，擴大國內服務貿易規模，進而為台灣打造護國神山之服務產業。
四、積極洽簽自由貿易協議拓展市場，如具樞紐地位的中東歐、東南亞，及創新互補的北歐。
五、檢視出口商品內涵，找出利基產品、行銷模式，進而透過「數位連結」創造出口貿易動能。
全球經濟明顯減緩，台灣經濟前景堪慮，三三會理事長林伯豐15日指出，1月台灣出口貿易出口315.1億美元，減少21.2％，已連續五個月負成長，外銷訂單也連「五黑」。五大主要的出口市場，包含中國大陸與香港、東協、歐洲、日本、美國均出現衰退，是近六年來首見。
面對堪憂的經濟前景，林伯豐建議政府採取以下策略：
一、出口衰退造成部分企業經營困難，政府應出面協調銀行，對營運、繳息正常但有財務周轉需要的企業，適時給予協助。
二、深耕「品牌台灣」提高附加價值，提升台灣產業的綠色出口競爭力。
三、擴大服務貿易出口，擴大國內服務貿易規模，進而為台灣打造護國神山之服務產業。
四、積極洽簽自由貿易協議拓展市場，如具樞紐地位的中東歐、東南亞，及創新互補的北歐。
五、檢視出口商品內涵，找出利基產品、行銷模式，進而透過「數位連結」創造出口貿易動能。
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