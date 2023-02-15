面對堪憂的經濟前景，林伯豐建議政府採取以下策略：

一、出口衰退造成部分企業經營困難，政府應出面協調銀行，對營運、繳息正常但有財務周轉需要的企業，適時給予協助。

二、深耕「品牌台灣」提高附加價值，提升台灣產業的綠色出口競爭力。

三、擴大服務貿易出口，擴大國內服務貿易規模，進而為台灣打造護國神山之服務產業。

四、積極洽簽自由貿易協議拓展市場，如具樞紐地位的中東歐、東南亞，及創新互補的北歐。

五、檢視出口商品內涵，找出利基產品、行銷模式，進而透過「數位連結」創造出口貿易動能。

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