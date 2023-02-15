全球經濟明顯減緩，台灣經濟前景堪慮，三三會理事長林伯豐15日指出，1月台灣出口貿易出口315.1億美元，減少21.2％，已連續五個月負成長，外銷訂單也連「五黑」。五大主要的出口市場，包含中國大陸與香港、東協、歐洲、日本、美國均出現衰退，是近六年來首見。