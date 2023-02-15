三商壽年初即表示今年會啟動五大自救行動，一是現增5億股，預計第一季完成；二是活化資產，象山舊總部大樓已轉投資性不動產，積極出售或出租；三即是1月1日金融資產重分類，目前確定淨值可增加58.74億元，比原先估的53.47億元，多出5億多元；四是出售復華投信可認列13億元獲利，亦是第一季可望入帳；五是私募20億股增資，引進策略性投資人，將在2023年9月前持續進行。

前四項估計就可拉升淨值近百億元，仍是要看今年獲利及資本市場表現，並期待能找到策略性投資人注資，將淨值比一舉拉上安全水位。

去年股債雙跌，尤其是債券價格大跌，造成壽險業淨值大幅滑落，至今年1月1日，已有九家壽險公司完成金融資產重分類，七家在去年10月1日，即國泰人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽及保誠人壽，富邦人壽及三商壽則是今年1月1日才重分類，九家合計因重分類增加淨值近7,600億元。