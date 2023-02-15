TVBS《食尚玩家瘋狂總部》由主持人李易、大文、林莎前進馬尼拉開眼界，一路從四星飯店住到六星飯店，抵達飯店報到時，由於3人只領到一張房卡，讓林莎驚訝以為要跟李易同房，原來只是飯店把兩間房卡放在一起罷了，剛抵達就鬧出笑話。

李易（左起）、林莎、大文嘗遍馬尼拉美食。（TVBS提供）

旅程中甚至因為馬尼拉太好逛又太好買，使李易在開場時一度找不到大文與林莎，著急地拿著照片到處尋人，最後只好孤身一人錄製開場片段。入夜時，林莎與大文還穿浴袍在李易房間開趴，令瘋狂總部在馬尼拉創造了許多瘋狂事蹟。

主持人在菲律賓的大商場，彷彿來到零食大本營，一行人見到琳瑯滿目的零食瞬間失心瘋的揮灑，甚至在結完帳後立刻開吃當地CP值超高的巧克力，經過一番狂買的三人帶著滿滿的戰利品回飯店，大文與林莎不顧身上還穿著浴袍，直衝李易房間大開「零食派對」，事後還直接在李易的床上睡去，讓李易對這雙如同妹妹的兩人無奈又好笑。

回瘋狂總部來到一間老饕們去泰國必吃的餐廳，如今在馬尼拉也吃得到了，這間餐廳甚至有「閉著眼睛翻開菜單，隨便點都好吃」的說法，李易也說，這間餐廳的菜厲害到連謝霆鋒的媽媽特別代理到香港，大文及林莎當場起哄李易也要代理來台灣開一間。

絕不會錯過馬尼拉夜晚的3人，這回體驗了許多酒吧、夜店，充分融入當地夜生活文化，也因這裡的酒吧豐富到短時間玩不完，大文與林莎則建議李易下次可以來個「馬尼拉酒吧街五日遊」，這趟旅程可是給了李易許多功課提案，讓李易哭笑不得。