統一獅15日舉行首場紅白對抗賽，球員以賽代訓調整投打守狀況，分別由林子崴及姚杰宏先發，進行八局賽事，終場紅隊以6比2擊敗白隊。林子崴先發2局無失分，僅被擊出1支安打、投出3次三振，最快球速143公里；新秀尹柏淮熱身賽首度亮相投1局，最快球速151公里。

林子崴說：「今天透過實戰熱身賽首局就嘗試熟悉比賽節奏，首局狀況有點多，第二局修正後收到好的成效，面對爭取本土先發的競爭，自己有很強烈的企圖心，目前把握每一次實戰機會，把好的內容呈現出來，提升教練團對我上場表現的信心與肯定，相對的自然而然就有機會爭取先發。」

為了重回先發，林子崴做足準備，他表示，目前春訓熱身賽實戰階段，就是提升好的投球品質，讓每一次投打對決都有收穫，不會刻意飆球速、求表現。

今日紅白賽中，何恆佑、李丞齡、林靖凱、黃勇傳、林培緯均有長打表現發揮，其中何恆佑面對姚杰宏失投球擊出右外野陽春全壘打助紅隊先馳得點。新秀林培緯單場2支安打、上壘率百分之百，好表現獲得教練團肯定。

本日開轟的何恆佑表示，賽前打擊教練要球員趁熱身賽大膽去攻擊，面對每一個打席就掌握自己想攻擊位置和球路揮擊收到良好成效，才能擊出去全壘打。

面對今年教練團給予任務改守三壘防線挑戰，何恆佑感覺是很新鮮嚐試，透過練習上讓自己更熟悉這個位置，訓練上並無太大的問題，目前就是要透過比賽實戰才能掌握練習和比賽中的差距，找出問題再去進步。

去年因傷所苦的蘇智傑也在今天賽後受訪，他說：「去年受傷的部分已經百分之百康復，目前透過熱身賽把自己的打擊狀況調想辦法調整到最佳，備戰新球季，針對每一場給自己的功課就是把每一次擊球更扎實及強勁才能有好的表現。」