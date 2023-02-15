許多人為了節省家裡電費，總會把不需要的電器關掉以免耗電。一位網友近日抱怨，爸爸為了省電，堅持電熱水器用完就要關掉，讓他覺得很麻煩，在寒冷天氣下常常沒熱水更是痛苦，不過有朋友指出，一直把水加熱其實比加熱後保持恆溫更耗電，讓他相當疑惑。對此，許多網友說明，其實請水電工加裝定時器就能改善電費問題。

原PO在PTT發文表示，他爸爸堅持用完儲熱式電熱水器就要關掉，「因為一直煮很浪費電」，但每天洗澡都得提早開啟等水加熱，讓他覺得很麻煩，尤其低溫天氣下，前一個人洗完澡後，後一個人都得等待10分鐘水加熱了才能洗，否則根本沒熱水，讓他覺得相當痛苦。

原PO提到，一位朋友聽了他家狀況後，認為「把水煮熱比恆溫更耗電」，所以沒有人在關熱水器，不過爸爸卻說一直開著熱水器就是一直把水加熱，所以很耗電，讓原PO相當疑惑「所有電熱水器，到底要不要使用完關掉？」

對此，許多人紛紛回應，「你爸是對的，關了之後電費一定顯著下降」、「儲熱的要關，不然溫度下來就會一直加熱」；有內行網友則說明，「儲熱設定時，但停電跳電要再設一次」、「時控呀，或裝一個定時開關」、「儲熱就裝定時器啊，我1天設定兩個時段各加熱1小時，全天都有熱水可用」。