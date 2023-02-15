2018年泰國北部清萊府地下洞穴「睡美人洞」12名足球隊師生受困18天的後全員獲救的事件，廣為國際救援的佳話，但是獲救的其中一名少年，該足球隊——野豬隊的隊長鵬鐵（Duangpetch Promthep）時在英國不幸身亡。

據《英國廣播公司》（BBC）15日報導，鵬鐵自去年年底以來，他一直在英國的一所足球學校學習。他的的家人告訴媒體，他12日被發現在宿舍里失去意識，隨後被送往醫院，14日時在醫院不幸過世。

鵬鐵被他的隊友們稱為多姆（Dom），去年8月他才在社群網路Instagram上宣佈他贏得了加入萊斯特郡布魯克豪斯學校足球學院（Brooke House College Football Academy in Leicestershire）的獎學金時，他的隊友們也為他歡欣鼓舞。他當時寫道：「今天我的夢想成真了。」沒想到，僅僅6個月後，他們正在為他哀悼。

很快，他的隊友們紛紛發來悼詞，2018年與鵬鐵一起獲救的男孩蘇坦（Prachak Sutham）感嘆：「你告訴我等著看你為國家隊踢球，我一直相信你會做到的，」「當我們在你去英國之前最後一次見面時，我甚至開玩笑地告訴你，當你回來的時候，我一定要向你要簽名。好好睡吧，我親愛的朋友。我們13個人將永遠在一起。」

另一個男孩維布隆魯昂（Titan Chanin Viboonrungruang）也感嘆：「兄弟，你告訴我，我們將實現我們的足球夢想。你是推動我的人之一，讓我想把自己提高到你的水平。如果來世還有機會，我希望我們能再次一起踢球，我的兄弟多姆。」