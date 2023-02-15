台中又有頂級粵菜餐廳開幕！台中李方艾美酒店三樓樂美中餐廳2月起正式對外營運，由服務過三任總統、有10年國宴經驗、40年經歷的香港籍主廚李錦培領軍，以絕佳的傳統粵菜手藝完美演繹鮑、參、肚以及各式活海鮮，而粵式片皮鴨等港式經典燒臘，在他精準的火侯拿捏下，更是多滋多味，品嚐過的饕客直呼「挑戰粵菜天花板，天堂級別！」

樂美中餐廳位於李方艾美酒店三樓，以迷幻的星空燈牆創造穿越時空的感受，黑紅金的配色創造出低調中式奢華風，餐廳總共210席座位，包含7間包廂及小吃區4-6人桌席七間從10-20人座位包廂。

澳門燒腩仔也稱脆皮燒肉，工序繁複，兩公分大小的脆皮方塊，鹹香多汁。（馮惠宜攝）

樂美中餐廳以講究火侯的高級粵式料理為主打，主廚李錦培曾在台北多家五星飯店服務，更歷任前總統陳水扁、馬英九以及現任總統蔡英文宴請國外貴客時國宴主廚，他融合廣東各大菜系，以拿手的順德菜系煲湯為底，畫龍點睛讓各式菜餚滋味更加絕妙。

黑椒鴨肉雪山包：甜度合宜的波蘿酥皮搭配Q軟的麵包，內餡以切塊鴨胸拌炒洋蔥並加入大量黑胡椒調味，取代傳統嫌甜口味的叉燒，讓雪山包多了更多層次。（李方艾美酒店提供／馮惠宜台中傳真）

初到台中，李錦培也帶來失傳已久，傳統順德菜魚腐煲，將綾魚漿調味後手工摔打出黏性，再放入鍋中油炸，白嫩光滑的魚腐再加入以台灣鱸魚、老母雞、溫體黑毛豬後腿肉四小時熬製而成的雞白湯煨煮，入口即化、滋味濃郁。

另外，西施龍蝦泡飯也是不可錯過的功夫菜，海味層次豐富卻又口感清爽；此外，嚴選75天以上養成、3.5公斤的櫻桃鴨，經過48小時秘製香料醃漬，12小時風乾，再進爐烘烤的粵式片皮鴨也是一絕，桌邊片皮，以8分皮、2分肉的的完美比例，搭配宜蘭三星蔥與清爽黃瓜段，蘸上特調乳豬醬包進手工餅皮，酥脆鴨皮、多汁胸肉、微辛蔥香與Q彈麵皮在口中一次感受。

粵式烤鴨在客人桌邊現場片皮，劃開鴨皮翻騰而上的熱氣夾帶的鴨油香氣，讓人整個食慾大開。（李方艾美酒店提供／馮惠宜台中傳真）

除了經典燒臘之外，各式港式點心、高檔食材也都在師傅精湛的火侯下畫作一道道佳餚，為讓饕客嚐鮮，樂美中餐廳三月起也推出平價午間個人獨享套餐，將精選招牌菜色收錄其中。