規模7.8強震重創土耳其與敘利亞，災情慘重，不少國家紛紛派出搜救隊到當地救援，目前因救災行動已結束，許多國家搜救隊陸續返國，台中市政府消防局特搜大隊與毛英雄們在15日下午回到台灣，宣告任務告一段落。

台中市消防局特搜大隊2隻搜救犬這次帶著2隻搜救犬遠赴土耳其救援。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

遠赴土耳其救援的台灣搜救隊共130人、5犬，昨日下午在土耳其機場受到現場民眾鼓掌感謝，尤其1名土耳其航警還彎下腰，摸摸台中搜救犬「Melody」，似乎表達感謝與道別，搜救犬「腿腿」安靜在旁陪伴，可愛溫馨。

台中市政府消防局表示，內政部消防署特種搜救隊聯合地方縣市搜救隊伍組成「台灣搜救隊」，消防局特搜大隊搜救犬隊參與這次救援任務，2位搜救隊員洪瑞宏、莊項評，帶著2隻搜救犬「Melody」及「腿腿」遠赴土耳其救援，獸醫師邱裕龍隨行照護犬隻健康狀況。

消防局指出，「Melody」及「腿腿」均通過IRO高級瓦礫搜救犬認證及MRT國際搜救能力認證，不只穩定性高與人相當親近。台灣搜救隊指揮官經通盤考量後，於土耳其當地時間12日上午撤離，14日晚間抵達伊斯坦堡機場，15日下午抵台。

針對此次土耳其大地震，台中市政府消防局派出搜救隊、搜救犬及獸醫師參與救援任務，協助尋找倖存者與支援當地各項行動。由於土耳其政府已接管分區協調中心（SCC1），土耳其當地AKUT搜救隊也決定於11日下午撤離。

消防局指出，台中市搜救犬隊率先加入獸醫師整備模組化的隊伍，於2018年成立後旋即與市府農業局動保處合作，安排專屬執勤犬的動物行為與照養課程，提升動物福利觀念，並在配合中央在專案包機演習時整備相關人犬設備器材，在極短時間內完成徵召調度，加入國家搜救隊陣容。