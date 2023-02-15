有「威士忌金馬獎」之稱的年度盛事《金威獎》，昨日進行威士忌盲測甄選賽名人場，由品酒大師賴偉峰Otto擔任評審團主席，邀請藝人黃子佼、孫協志、新聞主播岑永康、女星劉雨柔、台灣鐵板燒教父葉清雄、調酒大師余瀚為、Youtuber酒鬼灶咖、野東西吉他手邱鉦耀等知名人士擔任評審，以盲測的方式從眾多威士忌當中票選三款最愛佳釀。

岑永康（前左起）、黃子佼、中時總經理王儒哲、孫協志、劉雨柔、Youtuber酒鬼灶咖、調酒大師余瀚為（左後起）、品酒大師賴偉峰Otto、野東西吉他手邱鉦耀、台灣鐵板燒教父葉清雄等知名人士擔任《金威獎》評審。（陳俊吉攝）

這場由旺旺中時集團舉辦的《金威獎》盲測甄選賽名人場，精選十款年份在18年至25年之間的頂級威士忌進行最後決戰，邀請評審依據威士忌的香氣、色澤、韻味等不同特色投票甄選，所有評審都是在完全看不到瓶身與酒標的情況下，給予每一款威士忌最公正且真實的評鑑，在場觀戰的媒體與酒商全程盯場，評審的一顰一笑都緊扣全場神經，場面十分緊張，最後盲測結果由波摩（Bowmore）、格蘭傑（Glenmorangie）與亞伯樂（Aberlour）三款18年威士忌擠進前三名。

黃子佼情人節夜晚為照顧女兒忙翻天，品酒成為人生一大享受。（陳俊吉攝）

黃子佼在情人節夜晚照顧吐奶的女兒，女兒大概吐完奶也累了，反倒睡得香甜眠，他苦笑說此時來一杯威士忌是人生最美好的事，因此應邀參加威士忌盲測特別開心。

岑永康以品酒紓解工作壓力。（陳俊吉攝）飲酒過量有礙健康

孫協志擁有品酒證照，是業餘品酒大師。（陳俊吉攝）飲酒過量有礙健康

藝人孫協志擁有蘇格蘭威士忌品酒師證照，是專業的品酒專家，他說品酒改變他的人生，從中獲得不少樂趣，正因為懂酒愛酒，所以絕不豪飲、「品酒不拚酒」。「健身女神」劉雨柔是在兩年前開始品酒，原以為品酒與健身會有抵觸，但她發現只要理性飲酒，完全不受影響。

劉雨柔兩年前愛上品酒。（陳俊吉攝）飲酒過量有礙健康

台灣是蘇格蘭威士忌的第3大出口市場，根據全球市調公司歐睿國際資料顯示，2019年威士忌在台銷售額高達546億新台幣，是全球排名前三名，台灣人愛酒，更懂得品酒，為此旺旺中時集團舉辦《金威獎》，除了邀請專業品酒大師和業界名人進行評鑑，接下來將在2月17日至19日在台北、台中、台南三地，各號召百位威士忌愛好者進行盲飲評比，同樣精選出3款威士忌。

除了實體品酒會，《金威獎》也在網路舉辦萬人網路票選活動，3月上官網即可針對「人氣品牌」、「禮尚往來」、「台菜絕配」、「新手教練」、「紳士指定」及「女神欽點」等六大獎項進行投票。

格蘭傑18年威士忌，在《金威獎》名人場盲測獲得好評。（Glenmorangie提供）飲酒過量有礙健康

波摩18年威士忌，在《金威獎》名人場盲測獲得好評。（Bowmore提供）飲酒過量有礙健康

亞伯樂18年威士忌，在《金威獎》名人場盲測獲得好評。（Aberlour提供）飲酒過量有礙健康

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！