荷蘭半導體製造設備巨擘艾司摩爾控股公司（ASML Holding NV）15日（三）警告表示，當前不斷增加的全球貿易和出口管制，對其業務構成威脅，但預計新的出口限制措施不會影響到該司2023年的整體收益。

據《路透社》（Reuters）15日報導，艾司摩爾年度報告中談論到風險時，這家頂尖半導體製造設備供應商概述了美國政府去年推出的限制措施對其已經造成的影響，這些措施旨在阻礙中國大陸的國內晶片製造業發展。

美國政府一直在向荷蘭和日本施壓，要求他們採取類似的措施。自2019年以來已經華盛頓成功阻止了艾司摩爾向中國銷售其最先進的製程機器。

艾司摩爾表示「當前的管制發展，包括推動技術主權的行動，也可能導致全球貿易、競爭和技術供應鏈的長期變化，這可能會對我們的業務和增長前景產生不利影響。」

同日，陸半導體產業協會發出警告稱，如果出口管制繼續實施，將損害「中國大陸，損害全球經濟（和）全球消費者的權益。」 在報告的前言中，艾司摩爾執行長溫寧克（Peter Wennink）表示，公司理解美國在1月下旬已經與其盟友達成了某些協議，但沒有公開披露任何細節，任何新的限制措施將需要幾個月的時間才能制定和實施。

「我們知悉，並已經採取了措施，將涵蓋先進的光刻機以及其他類型的設備，」 溫寧克表示：「我們不認為這些措施會對我們對2023年的預期產生實質影響。」上個月，ASML預測其2023年的銷售額將增長25％，對中國的銷售額將保持在約22億歐元（近新台幣714億台幣）左右，佔2021年營收的14％。