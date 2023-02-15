抄襲論文造成綠營選舉慘敗的前新竹市長林智堅，14日深夜終於在臉書發表655字長文，表示不再提訴願，更對「論文寫作上也有瑕疵」致歉。但國民黨立委鄭麗文質疑，內文隻字不提抄襲，這也能算道歉嗎？還在硬拗後續官司訴訟是「因選舉而起」，在在證明小智根本不知道自己錯在哪，發文只是為了處理抄襲引起的政治危機，只跟民進黨道歉。她更以日本壽司郎屁孩破壞人與人互信比喻，痛批小智拖累整個台灣學術圈。

「還要拗！是瑕疵不是抄襲？」鄭麗文今(15日)在臉書發文質疑，通篇文章只看到小智企圖止血，否則為什麼當台大認定論文抄襲時不道歉？為何中華大學認定論文抄襲時不道歉？連教育部駁回中華大學碩士學位訴願案時都不道歉，這麼多次炎上都不道歉，但是民進黨中執會通過學術倫理審議機制就樂意道歉了！

鄭麗文直批，更別說現在才向教育部撤銷台大的訴願案，已經太遲了！當初是誰口口聲聲反咬同學抄襲的？是誰退選在另個戰場捍衛清白？現在清白難道不重要了嗎？是誰提告王鴻薇立委妨害名譽，反被法院認證的！是誰為了政治摧毀台灣的學術公信力？這些通通都沒有道歉！只跟民進黨道歉？

「結果在一邊企圖壯士斷腕之時，另一邊卻在力挽狂瀾！」鄭麗文提到，前國安局長、台大永不錄用的陳明通，在小智發文不到一小時內，就發聲明力挺小智，還說「林智堅並無抄襲余正煌的論文，台大學倫會的判決實為一大冤案」，都已經翻車翻到太平洋了，司機都棄車逃生了，通通還不願意下車？師徒倆一搭一唱「政治妥協」和「含冤莫白」，用政治手段來解決爭議，除了死忠的還有誰會相信通堅二人清白？

最近日本推特瘋傳高中生在壽司郎舔醬油罐的影片，雖然壽司郎馬上清消，也採取了法律行動，但是這波操作，不僅壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES市值蒸發160億日幣，更造成迴轉壽司產業的崩跌，就因為一個屁孩破壞了人與人之間的互信基礎，有趣又美味的迴轉壽司恐怕要走入歷史！

鄭麗文痛批，現在台灣小智破壞了學術倫理，不僅自己學歷越來越低，堂堂台大被人質疑是論文工廠，甚至拖累了整個台灣的學術圈，壽司郎可以提告，但是台灣的學術界又要怎麼止損？到現在罪魁禍首根本不知道自己的錯誤，當時甚至連總統蔡英文都無視學術呼籲全黨挺一人！DPP不顧後果破壞台灣學術界，又有誰出面道歉了？只能下架DPP救台灣！她文末還酸「月月鳥(鄭運鵬)表示不捨、還是相信他，問號問號」。