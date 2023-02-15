素食店老闆在白沙屯媽祖進香遶境活動前不慎燙傷手，在祈求媽祖後，終於順利用雙手炒麵讓香燈腳們能吃飽喝足再出發。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖從12日凌晨1時25分起駕，展開為期9天8夜的進香繞境活動，破歷年新高的15萬名香燈腳也隨行媽祖鑾轎「粉紅超跑」；就有名素食店老闆用「鐵沙掌」炒400斤麵，就為了要讓跟隨媽祖的香燈腳們能夠吃飽喝足，然而，他也透漏在進香活動前曾不慎燙傷，但在祈求媽祖的保佑下，也讓他順利了完成任務。

一名素食餐廳的老闆用雙手在油鍋裡炒麵，一旁的女子也幫忙將青菜到入油鍋中，真實的「鐵沙掌」在眼前上演，老闆接受「中時新聞網」採訪，他表示前一天因叉子掉進油鍋內，他伸手去拿時，因為鍋內油溫還很高，不慎遭燙傷，於是他心中祈求媽祖「我明天有重任，要當義工，不要讓我的手起泡、腫起來，希望能讓隔天的任務完成」。

豈料，老闆一覺睡起來都好了，前一天手紅腫的狀況都沒了，讓他可以順利的在媽祖進香活動開始後，狂炒400斤的炒麵，他也提到，因為炒瓢很難炒，於是嘗試將雙手帶著手套在油果內炒麵「一直炒都不覺得熱」，也希望能讓香燈腳們可以吃飽喝足再出發。

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