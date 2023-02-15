彰化縣推動福利社區化旗艦計畫，透過「聯合社區、做中學」的概念，協助社區發展協會之間相互學習、協助、經驗交流，其中芬園鄉竹林社區人情濃厚，社區還自行生產濃情蜜意的蜂蜜挹注收益，口碑遠播，今年更獲衛生福利部核定補助100萬元，為全國最高金額。

芬園鄉竹林社區獲得獲衛生福利部核定補助100萬元，為全國最高金額。（竹林社區提供／吳敏菁彰化傳真）

社會處表示，社區工作除了提升生活環境和人文素質，伴隨老化問題，有肩負起在地安養、延遲老化的任務，去年度旗艦計畫計有30個社區，其中有23個社區因參加旗艦計畫已開辦社區照顧關懷據點。

彰化縣長王惠美特別在主管周報中表揚和感謝，指出社區旗艦計畫，協助社區從點、線到面的推動區域型福利工作，由提案的績優社區擔任領航社區，帶領尚起步、初啟動型社區，「大手牽小手」。

竹林社區如其名，環境清幽，有百年茄苳老樹、50年樹蘭木和多處口袋公園、竹興酒莊、音樂鐘、鎮寶石、 波羅蜜、苦苓樹、仙桃樹、老龍眼樹、百年榕樹公等，皆是社區景觀。

竹林社區原本因傳統農業人口大量外移而老化，自從南二高通車交通變得四通八達，來訪賓客可從台十四線、彰南路直接進入社區，社區發展協會推動社區工作，進行得有聲有色，生產濃情蜜意的蜂蜜，更打響了品牌，舉辦多采多姿文康活動，老中青不同年齡層全方位設想。

芬園鄉竹林社區旗艦計畫為第2年計畫，原帶領4個協力社區，今年度增加為6個協力社區共同執行旗艦各項子計。