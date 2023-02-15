往來台灣-澎湖之間的台華輪，長期以來因無法使用網路訂位購票，造成需要人、車同船的澎湖鄉親，或是商務客旅必須提前到現場購票，造成民眾熬夜在高雄鼓山碼頭排隊等候，在立法委員楊曜與交通部航港局多次開會協調後，台華輪的網路訂位購票系統將在2月20日上線營運，造福澎湖鄉親。

在立法委員楊曜與交通部航港局多次開會協調後，台華輪的網路訂位購票系統將在2月20日上線營運，造福澎湖鄉親。（楊曜臉書）

楊曜說明，台華輪無法用網路訂位購票一直是澎湖鄉親詬病之處，他一再要求交通部盡快建置網路購票系統，經與航港局多次開會協調後，網路訂位購票系統預計於20日上線，同時因應之後澎湖輪交船營運後，已運作順暢的網路訂票系統可以接續使用，並可累積數位便利性。

台華輪網路訂位系統2月20日上線，民眾可在線上訂購3月6日以後的航班，之前的因已經預先開放售票無法訂購，完成線上訂購台華輪往返高雄、馬公二地航班船票、客(貨)車票並完成線上付款，可至高雄、澎湖二地售票櫃檯取票或自助取票機完成取票及登輪作業。

網路開放訂位時間為每日00：00時開放，可預訂28天內(含乘船當日）至開航前 2 小時為止航班，且每逢週五可多預訂4週後，至週日(即週五、六及日）之船、車票。相關規定請於112年2月20日起詳閱臺華輪官網。

楊曜表示，網路訂位新系統上線營運，鄉親在使用上有遇到問題，或認為系統需改進之處，也歡迎鄉親打電話到服務處告知。