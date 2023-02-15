被譽為「男神始祖」的7、80年代歌星劉文正，當年結束飛鷹唱片後，已引退30多年，沒想到今(15日)經紀人好友夏玉順證實，他已於去年11月心肌梗塞辭世，享壽70歲，震驚演藝圈，還登上陸網熱搜排行榜，許多藝人模仿他的片段被翻出，其中「小哥」費玉清在節目模仿劉文正唱歌的片段，最受人矚目。

費玉清過去和張菲主持《龍虎兄弟》節目，玩起模仿巨星的橋段，張菲鋪梗時形容劉文正：「在歌壇叱吒風雲，要做綜藝節目還輪不到我們」，更誇獎他：「人高馬大又眉清目秀」，接著從西裝外套前方口袋，拿出一長條衛生紙披在肩上，幽默形容此人常圍著白色圍巾亮相，綜合上述特徵，笑壞的費玉清立刻猜出是在指劉文正。

費玉清接棒搞笑聊到劉文正的籍貫來自河北，模仿有些大舌頭的方式自我介紹，令現場所有觀眾都笑翻，張菲還吐槽費玉清：「你這是外國人嘛」，隨後，費玉清重提曾創下82%傳奇收視率的節目：「我以前的《劉文正時間》還得了啊，全國都在看的」，張菲以模仿劉文正的說話口氣回應：「那是了不得的」，一來一往的對話，連費玉清自己都笑了出來。

節目的重頭戲在於，費玉清以搞笑方式詮釋劉文正的經典情歌《愛不要給太多》，不只模仿劉文正登台表演時的搖擺舞姿，還學起有些含糊不清的唱腔，結束後，費玉清仰頭接受台下的喝采聲，張菲也發出驚呼聲大讚模仿功力：「這劉文正的身材並不是只要披一張衛生紙即可，聲音還真像」，費玉清則拿下肩上充當圍巾的衛生紙，笑到差點講不出話來，只請張菲收回衛生紙，結束這段對話。