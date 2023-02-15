俄烏戰爭開打以來，外界屢屢質疑俄羅斯使用伊朗無人機，對烏克蘭發動攻擊。對此，伊朗政府一再否認，僅承認在戰前向俄羅斯交付「少量」無人機。如今美國國防情報局（Defense Intelligence Agency）找到了證據，證實伊朗確實暗中向俄羅斯提供無人機。

根據英國《衛報》報導，美國國防情報局以烏克蘭戰場發現的無人機殘骸，與伊朗過去在媒體和軍事博覽會展示的機型加以比對，辨識出「見證者-136」（HESA Shahed 136）、「見證者-131」（Shahed 131）和Mohajer-6等3款無人機，一舉證實外界疑慮。

圖為烏克蘭戰場上尋獲的伊朗無人機殘骸。（圖／美聯社）

根據美國國防情報局公開的報告，與俄羅斯Geran-2無人機相比，伊朗的「見證者-136」擁有相似的三角翼機身和垂直穩定器，2021年曾被用來攻擊以色列商船「默瑟街號」（Mercer Street）油輪。

而外型與「見證者-136」相似的「見證者-131」，過去曾被伊朗用來攻擊伊拉克，在俄烏戰場上則被俄羅斯改名為Geran-1。與烏克蘭戰場上取回的殘骸相比，兩者擁有相似的外型和引擎，甚至連撞擊後斷裂的位置都相同。

至於Mohajer-6，由於具備獨特的尾翼和監視設備，因此很容易辨識。這款機型與2022年10月，烏軍在黑海攔截的一架Mohajer-6幾乎沒有差異，雖然持有國包括伊朗和伊拉克，但美方從機身零件標誌辨識出為伊朗所有。

此外，伊朗也透露對無人機軍售的興趣。《衛報》指出，一名伊朗情報研究員曾在國內公開表示，「（我國無人機）已發展成熟，中國大陸打算買進1.5萬架。」英國政府也在日前（2/13）披露證據，顯示伊朗不顧聯合國制裁，提供先進武器供葉門叛軍「青年運動」（Houthi）使用。