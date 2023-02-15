音樂會上若有鈴聲響起，往往打斷聽眾聽音樂的情緒，但日本鋼琴家、曾獲2003年葛萊美獎提名的小曾根真，他以手機鈴聲為音樂主題，即興演奏一曲，他表示，透過音樂能轉化當下的氣氛，也能拉近人和人的距離。

在今（15）日記者會現場，小曾根真也因為聽到一段隨機響起的手機鈴聲而即興彈奏音樂，信手拈來將音樂禮物送給現場每一個人。

小曾根真表示，他的音樂背景百分之99是爵士音樂、百分之1為古典音樂，「我在42歲時才開始演奏古典音樂，一個爵士音樂家的天性，不單只是改變譜上的音，對我來說是如何即興地再對這部偉大作品做出一些貢獻，如同生活中每天都會有很多即興的事情發生。」

這趟來台，小曾根真將和國家交響樂團同台，他表示和音樂總監馬寇爾合作多次，「我非常享受我們音樂中的對話，當對話很有趣、刺激時，就會激起我的爵士靈魂，謝謝音樂總監給予我這麼多空間，爵士音樂的獨特在於此時此刻、僅此一次。」演出將於2月18日在台北國家音樂廳登場，小曾根真演奏曲目為拉赫曼尼諾夫的帕格尼尼主題狂想曲。