為鼓勵青年返鄉從農，桃市府農業局推出青年從農輔導計畫，今年將邁入第11屆，提供農業基礎課程、農場實習、輔導農業經營及創業共3階段培訓，新一屆特別導入智慧農業專業知識，協助青農建立科技創新產銷模式，近日報名起跑，3月20日截止。

桃市府農業局青年從農輔導計畫，鼓勵青年返鄉從農，今年將邁入第11屆，特別導入智慧農業專業知識，提供3階段完整培訓。圖為去年學員參訪農場。（農業局提供／蔡明亘桃園傳真）

農業局輔導科表示，青年從農輔導計畫過去10屆培訓出348名青農，為在地農業注入新血，最新一屆報名開跑，設籍6個月以上、18至45歲者，且未同時參與行政院農委會青年農民農業經營準備金計畫，並符合農學相關科系、農家子弟、已在桃園有農地或曾協助推銷農產品其中之一者均可報名。

輔導科說明，第一階段課程是為期1個月的農業系列培訓，基礎課程包括水稻、花卉、蔬果和畜牧等理論與實務；科技新農加值課程，提供智慧與自動化生產所需資料與資源，包括智能機具、數據資料應用等；行銷經營課程安排創業概念、經營計畫撰寫及創業準備等。

第二階段農場實習，安排至產銷班或合格農場等農業單位實習3個月，並赴農場或通路參訪；第三階段為輔導農業經營及創業，指導學員財務規畫、市場分析、產品行銷規畫等，並協助取得創業資金管道，輔導撰寫補助申請書及農業經營企畫書，經審核通過後每人最高補助20萬元。

此外，為降低生活壓力，基礎培訓課程及農場實習共4個月，將發每月3萬元生活津貼。輔導科提到，過去課程偏向農業基礎、實務與行銷，今年特別導入智慧農業專業知識，加強青農智慧農業知能，培訓也請來農業達人與學者協助人才培育，盼透過完善訓練，協助提高生產量並開拓銷售通路，創業穩定後還可發展休閒農業，整合青農團體力量，以組織化模式創造更高收益。