布魯克林籃網進入重建，但是陣中還有一位球星班西蒙斯（Ben Simmons）尚未處理，本季過後他還剩餘將近8000萬美元薪資。雖然籃網出清了主將，西蒙斯的存在感卻愈來愈稀薄，近4戰都是替補上陣，4場平均4分、4.5籃板、3.8助攻，罰1中0。籃網希望能在季外將西蒙斯交易出去。

籃網總教練凡恩（Jacque Vaughn）在敗給尼克之後對美媒ESPN表示，西蒙斯並不是個容易使用的球員，「這是我們必須處理的課題，看看我們可能排出的陣容，如果放入另一個大個子球員在西蒙斯旁邊，那你就得考量他周圍的空間，如果你把另一名playmaker放到他旁邊，你得考慮他沒球時該做什麼，如果你把他和小個子球員搭配，你得考慮他是否有足夠能力確保籃板球。」

西蒙斯的技能組合非常特殊，他是6呎10吋（208公分）大個子球員，但他是負責控球的playmaker，同時極度欠缺攻擊距離（本季在禁區以外只命中4球）無法製造空間，他過去是籃板能力優秀的後衛，但那是在他背傷之前的事了。

凡恩說：「我們將會找到辦法的，但這如你所見這是個擺在眼前的挑戰。」ESPN記者羅伊（Zach Lowe）說：「西蒙斯是個心靈破碎的球員，他害怕碰撞和罰球，他害怕投籃，這令人難過，我們都知道他兩年前是什麼樣的球員。」