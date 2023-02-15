旅美學者林環牆公布台北地院9478號他字案、承辦檢察官黃偉的偵辦檔案卷宗3份重要文件，指控總統蔡英文的博士學位造假，並強調相關資料佐證論文門真相大白。政界人士認為，蔡英文在英國倫敦政治經濟學院的博士論文如果沒問題，便可直接請教育部解密，無須存封30年，但未來假設確定論文造假，歷史將會記載蔡是學歷有重大瑕疵的總統。

針對林環牆以資料再度佐證蔡英文的博士論文造假，前立委陳學聖表示，蔡英文之所以力挺前新竹市長林智堅，想必就是投射自己也是犯行之人的心態，因此才會全黨救一人，唯有確保林智堅唯勝不敗，她本身的論文爭議才能安然過關。

陳學聖指出，蔡英文的英國博士論文如果沒問題，最快的方法，就是直接請教育部解密，無須存封30年，不用繼續繞圈子，浪費司法資源，但林智堅論文抄襲案的經過，其實也反映蔡英文在某種壓力來臨時，才會認錯，這個時間想必也即將到來，將會是在政黨輪替之後，必然走向司法。

立委李德維提到，蔡英文博士論文之所以無法追查，在於享有總統權位的保護傘，但身為政治人物，如果涉及學位造假事件，理應快速誠實面對，並對外澄清，社會反而會給予一條路，但明知犯了錯誤，卻還冥頑不靈、硬拗強掰，反而會造成民眾更大的厭惡感。

李德維也說，蔡英文的論文問題已是無法遮掩的政治醜聞，如今任期還剩1年多，身為總統，該思考自己的歷史定位，如果未來真的證明博士論文造假，蔡英文就會成為學歷上有重大瑕疵的總統，「醜聞隱藏愈久，絕對不會船過水無痕，難道這會是她想要的名聲嗎？」