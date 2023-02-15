農曆年後「漲」聲響起，不管是銅板小吃還是高檔吃到飽，紛紛調漲售價，引起網民一片哀嚎。考量民眾仍有外食宴飲需求，以潮粵菜聞名的「潮品集‧潮坊」推出「立春饗鴨感恩季」，回饋消費者支持。民眾到店消費，單點「片皮鮮汁鴨」任選二吃，業者加碼再送一吃，烤鴨三吃2880元起。同期間再享餐廳特選指定紅、白酒款買1送1，讓消費者省錢吃美食。

「潮品集．潮坊」特選肉質細緻、3.5到4公斤的宜蘭櫻桃鴨種，以廣式掛爐烘烤方式料理。（潮品集‧潮坊提供）

原位於神旺大飯店的東區潮菜名店「潮品集」，去年底進駐台北新光三越信義新天地，打造全新「潮品集‧潮坊」子品牌，去年底開幕迄今，約2個月時間，來客數破萬人。為答謝消費者支持，2月20日至4月30日止，業者祭出「立春饗鴨感恩季」優惠，到店消費，單點「片皮鮮汁鴨」，即可以2880元優惠價享7種料理手法任選二吃，業者加碼再送一吃，包括經典的「雙蘋片皮鴨」、「XO醬銀芽鴨絲」、「好蘋鴨鬆」、「鴨絲炒米粉」、「山藥鴨骨湯」、「薑蔥爆鴨架」等，以二吃的價位就能大啖功夫烤鴨的極品美味。

獨門絕配雙蘋鴨 酸甜果風「潮」對味

「好蘋鴨鬆」清爽中帶有些許蘋果，頗適合春天品嚐。（潮品集‧潮坊提供）

烤鴨七吃首推經典的「雙蘋片皮鴨」，嚴選油脂豐腴、肉質細緻，重量3.5到4公斤的宜蘭櫻桃鴨種，主廚以廣式掛爐烘烤方式料理，除了令人著迷的香脆外皮外，廣式手法多了填料燻香的步驟，去除鴨肉特有的腥騷味。吃起來肉質鮮美富含肉汁、肥瘦分明還帶點淡雅甘香，令人印象深刻。

來自香港的潮品集行政主廚何炳木分享，烤鴨美味關鍵祕訣來自繁瑣的料理過程。烤製前須先將花椒、八角、紅蔥頭、薑、高粱酒、特調甜麵醬等特調醃料填入鴨腹中，稍加按摩後再仔細封口，讓鴨隻吸收醬汁風味。「添加辛香料增加特殊香氣之餘，讓鴨肉風味加倍提升，甜麵醬則可使肉質更鮮嫩多汁。」將鴨隻塞滿一肚子好料，以滾水汆燙後再均勻淋上以醋、麥芽糖等調製的祕製醬汁，靜置一晚，待鴨隻吸飽腹中精華後，放入約150度的爐中烘烤。此時的鴨隻外皮呈現紅潤色澤，呈桌前再以熱油澆淋，由紅褐色轉為焦糖色的外皮，口感更酥脆。

立春之際，不妨來碗「山藥鴨骨湯」暖身子。主廚將帶肉的烤鴨骨架斬件，並入水汆燙進一步去除鴨騷味後，加入高湯，再添加綿密的山藥，在砂鍋中以明火煮出各式食材的天然甜味，滾燙的湯汁中，蘊含迷人甘甜鮮美的風味與醇厚的喉韻，讓人忍不住一碗接一碗。此外，「好蘋鴨鬆」也是主廚力薦的佳餚，將鴨肉爆炒後，拌入蘋果再配上生菜，清爽中帶有些許蘋果香，鴨肉大火爆炒後，噴香的鑊氣令人垂涎不已。

特選酒款輕鬆喝 紅、白酒買1送1

「立春饗鴨感恩季」同期間再享餐廳特選紅、白酒款買1送1，讓消費者輕鬆品酩道地美酒。（潮品集‧潮坊提供）

「潮品集‧潮坊」擁有豐富酒藏，結合法式飲食節奏，營造慢食餐酒的用餐氛圍。「立春饗鴨感恩季」同期間再享餐廳特選指定紅、白酒款買1送1，讓消費者輕鬆品嘗道地美酒。須提前訂位。

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