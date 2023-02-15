嬰幼兒病毒疹肆虐，兒科醫師發現近日嬰幼兒發燒的比率上升，且不少兩歲以下小病號除了發燒，還合併了病毒疹與玫瑰疹，高燒後又全身性的皮疹，爸媽真超崩潰；小兒科醫師施勝桓指出，病毒疹通常不會引起嚴重的併發症，但孩子發燒期間，最怕一直昏睡、呼吸喘、噴射式嘔吐，甚至熱痙攣，一定要趕快就醫。

近日嬰幼兒發燒的比率上升，且不少兩歲以下小病號除了發燒，還合併了病毒疹與玫瑰疹。（施勝桓提供／馮惠宜台中傳真）

施勝桓指出，近日因氣驟降，連續假期的效應，以及民眾對解封的期待，防疫措施漸漸鬆綁，很多嬰幼兒因為家長的人與人的連結頻繁，而把各類的病毒帶回家傳染給小嬰兒，導致目前門診當中嬰幼兒發燒的比率上升。

很多兩歲以下的嬰兒除了發燒，還合併了病毒疹與玫瑰疹，施勝桓門診每天都會有二到三例的嬰兒因為發高燒而帶來求診，且在發燒退了以後出現全身性的皮疹，讓爸媽感到驚慌！

施勝桓說，各種病毒都有可能誘發病毒疹，玫瑰疹主要是皰疹第六型病毒引起，腸病毒家族裡面的伊科病毒也容易引起病毒疹，發病的年紀主要是六個月到兩歲，以一歲左右為最高峰，因母親給予嬰兒的抗體在六個月以後代謝掉，抵抗力比較差，遇到病毒容易感染發作。

在臨床症狀表現，小病號通常先發高燒約三到五天，發作期間，活動力精神與食欲都不錯，三到五天燒退了以後，軀幹與臉部會先長出玫瑰色的皮疹，再接著長到手腳，約一到三天以後就會自動消退，但發疹子的期間，會比較容易煩躁不安，較黏人。

施勝桓說，病毒疹是一種良性的疾病，通常不會引起嚴重的併發症，唯發燒期間，需注意病兒的活動力、精神與體力，最怕眼睛上吊、一直昏睡、呼吸喘或者是噴射性的嘔吐，或引發熱性痙攣，遇這些症狀一定要馬上送醫。