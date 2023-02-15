政府普發6千元現金快來了！金管會目前規劃3種發放管道，除了直接線上申請撥款到指定帳戶、到郵局臨櫃請領外，全台共有12家金融機構ATM皆可領取，其中ATM最為普及的中華郵政公司也透露，目前ATM全數已完成程序修改，待行政院確認上線時間後，只要輸入身分證字號和健保卡號，即可入袋6千元。

金管會銀行局官員日前指出，可提供ATM領現的銀行，除了8家公股行庫「台灣銀行、土地銀行、合庫銀行、兆豐銀行、第一銀行、華南銀行、彰銀行、台企銀」之外，還有國泰世華銀、中信銀、中華郵政、台新銀，共12家銀行加入發放現金的行列，共有2萬4,922台ATM，約佔全台76.5％，盼能分流領取，避免系統當機。

而其中設有全台最普及ATM的中華郵政公司指出，目前共有3198台ATM，只需要插入金融卡，經系統確認卡片有效，並確認身分、輸入身分證號碼、健保卡卡號後，即可領取6千元，但無法重複領取。

中華郵政公司表示，目前ATM系統已完成程式修改，將配合政府同部壓力測試，當正式開放領6千時，也將視ATM領取情況，評估窗口領取人數，以及是否延長周六營業時間。