臺北榮總派遣二梯次共四名醫護人員，隨同台北市消防局搜救隊至土耳其協助救災，今(15)日下午5時許返抵醫院，院長陳威明特別率領同仁熱烈歡迎，擁抱感謝四位英雄在災區惡劣的環境，嚴寒的天氣下，除了守護搜救隊員的健康，更協助救治災民，為北榮之光，臺灣之光。

陳威明院長感謝急診部災難醫學科王則堯醫師。（北榮提供）

台灣時間112年2月6日(星期一)上午9時17分，土耳其卡赫拉曼省發生規模7.8極淺層強震，臺北榮總四名醫護人員，隨同台北市消防局搜救隊至土耳其協助救災。第一梯為急診部災難醫學科王則堯醫師、楊淑娟護理師，於2月6日晚間出發，第二梯為急診部災難醫學科黃獻皞主任與蔡慧卿護理師，2月7日晚間出發。

陳威明院長擁抱感謝急診部災難醫學科黃獻皞主任。（北榮提供）

臺北榮總急診部與台北市消防局特搜隊於108年簽定合作備忘錄，配合消防局出勤，需派遣一名醫師與一名護理師隨隊照護。臺北榮總急診部平時即派遣醫護參與台北市消防局各項訓練課程及演習，透過密切的資訊互通與人員交流，彼此熟悉建立良好默契，在執行重大災害救援等相關事宜進行緊密合作。

四位參與土耳其救災同仁順利完成任務，左起依序為蔡慧卿護理師、黃獻皞主任、王則堯醫師、楊淑娟護理師。（北榮提供）

臺北榮總急診部參與國內各項重大災害事故救護經驗豐富，醫護團隊過去也曾支援照顧我們國家搜救隊的安全。如早年的921大地震，近期普悠瑪出軌事故、南方澳大橋坍塌事件、遊覽車撞山事件及中正紀念堂防疫急門診等。四位同仁表示，進入災區，深刻感受到天災的可怕與生命的脆弱，順利完成本次救災任務，歸功於平日紮實的訓練，與台北市消防局特搜隊建立良好的默契，也對於能為土耳其震災盡一份心力感到驕傲。