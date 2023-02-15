苗栗地檢署去年在偵辦桃園某詐騙集團時，意外發現遭羈押嫌犯竟能私下取得香菸，追查後發現是名看守所個案管理師受某受刑人朋友所託，買了近5千元香菸偷帶入所內；該名管理師稱未獲利、有子女須扶養，盼能獲緩刑，但法官認為他身為公務員，貪汙事實明確，判刑1年4個月。

苗栗地檢署去年追查一起桃園詐騙集團案，在羈押犯人時意外發現有人待在苗栗看守所內竟能拿到香菸等物資，追查後發現看守所的吳姓個案管理師涉嫌重大，吳男去年7月遭搜索後被羈押，檢方查出他在去年2月至5月，累計幫忙在外買了5000元香菸進入看守所，依貪污治罪條例起訴。

法官調查，吳男自2019年4月起擔任所內個案管理師，負責毒癮及酒癮處遇收容人出入監評估、個案管理、出所轉銜及追蹤協助毒癮及酒癮處遇等相關業務等，屬依法令服務於國家所屬機關、具有法定職務權限之公務員；吳男卻受所內劉姓受刑人的友人所託，私下買菸入所。

吳男辯解，未獲得任何利益，只是單純受人所託，且香菸價值不高，他未有有其他犯罪紀錄，目前失業、有2名幼女需撫養，希望判處緩刑；法官認為，吳男利用職位圖利受刑人，不僅損及公務機關聲譽，也影響監所管理及秩序，依貪污治罪條例判決吳男1年4個月徒刑，褫奪公權1年。