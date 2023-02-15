根據統計，大陸當地水泥廠的平均庫存仍在7成上下，但在春節過後，在各項工程陸續開工，當地華中、華南等部分地區開始小幅調價試市場接受度。

台、亞泥指出，傳統上，大陸水泥在農曆春節長假後，都有一波開工潮、價格調漲；不過，真正的需求增溫要到第二季。

除了價格已有回升，西進水泥廠的生產重要成本之一的煤炭價格，近期也有較明顯的下跌。水泥業者指出，目前澳洲煤炭價格已由去年10月最高的每噸450美元，下修到250美元。而中國秦皇島煤價也從去年最高的每噸1600元人民幣，降至目前約1,100～1,200元人民幣。

大陸解封後，市場認為，當地政府加大基建預算、強化錯峰生產力度等政策，可望激勵市場對水泥的需求。

市場指出，大陸市場占國內西進水泥廠台、亞泥及信大水泥水泥本業營收約五成上下。在大陸水泥市場價格可望回升、需求增加下，預期對今年的營運有從去年的谷底逐漸攀升。

去年煤炭價格的飆漲，讓國內西進水泥廠台、亞泥及信大水泥的獲利貢獻度減少，市場認為，這也是台、亞泥及信大水泥去年獲利衰退的原因之一。

雖然水泥業者對2023年大陸水泥市場的營運仍持保守，不過，市場預期，在大陸水泥廠庫存去化、水泥價格回升、主要生產原料煤炭價格下跌下，今年西進水泥廠大陸市場可望在「價漲、量增」的格局下，營運應可較去年有明顯的回溫。