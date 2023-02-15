春節過後，氣溫也準備回暖迎接夏季，而Panasonic今（15日）就率先發表全新的業界首創24小時防霉空調系列，像今年家用空調頂級RX系列，正好適合台灣的潮溼氣候，同時也為了呼應全球的環保永續浪潮，Panasonic更向全球承諾「Panasonic GREENMPACT」，展示出獨家的節能省電技術，表示現在已經提前實現全系列空調省電超越2025年的國家一級標準，還有一系列以節能、健康、智慧三大面向出發的進化版空調、空質商品，讓產品更能符合現今消費者追求生活品質的需求。

Panasonic的HOME IoT能夠以智慧聲控和手機，遠端控制空調及空氣清淨機等智慧家電，隨時掌握家中空氣狀況，回家即能享受健康好空氣。（石欣蒨攝）

Panasonic全新家用空調頂級RX系列的遙控器也重新打造，不僅窄長型設計更符合人體工學的握感，更加入了防霉監控按鈕，一按即能開啟24小時防霉功能。（石欣蒨攝）

Panasonic今年所推出的家用空調頂級RX系列，主打業界首創24小時防霉監控功能，新增了溼度感測器，當溼度60%以上，即會自動釋放業界獨家的nanoe X健康科技，強調每秒可釋放48兆個氫氧(OH)離子、主動分解PM2.5 等有害物質，隨時保持機內乾燥，訴求以nanoe X主動抑菌並開啟送風乾燥，抑制機內達99%的徽菌滋生及異味產生，以達到「開機全室淨化、關機全機防霉」的功能，同時更可分解有害物質，像是能抑制新型冠狀病毒及去除99.9% PM2.5的功能，讓使用者能隨時隨地呼吸健康好空氣。

Panasonic全新的家用空調頂級RX系列，定價3萬1700元起。（Panasonic提供）

Panasonic全新的nanoe X奈米水離子發生器 FV-15CSN1X，定價8500元，預計將於今年11月上市。（石欣蒨攝）

另外在乾燥防霉功能上也新增了四種不同時間段的自選行程，包括機內洗淨從結霜、溶解、乾燥、送風一次完成，清潔時同步釋放nanoe X與nanoe-G抑菌除臭，而且更設計了全新符合人體工學手握設計的遙控器，外型更窄長以外、字體也放大，方便使用者能看得更清楚目前的使用狀態，同時加入了防霉監控按鈕，一按即能開啟24小時防霉功能。

Panasonic全新變頻高效型除溼機 F-Y32LX，16公升起、定價1萬9590元起。（Panasonic提供）

同步Panasonic也展示了全新的nanoe X奈米水離子發生器，安裝在衣櫥、鞋櫃等上方，即能讓nanoe X確實滲透纖維內部以消除異味，更強調可在約12分鐘降低異味強度的2.4倍。還有全新變頻高效型除溼機，同樣擁有nanoe X技術以抑制99.99%的新冠病毒等功能，除溼力提升了50%的同時，省電效能也提升了64%，趁著節能家電補助時入手全新的空調與除溼機正剛好。