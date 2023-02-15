公務員五等地方特考將走入歷史！考選部長許舒翔今天表示，由於初考跟地方特考五等兩 種考試重複報考和錄取的比例高，導致考上的人員流動快，影響地方用人，預計明年起將停止辦理地方特考五等，並於2025年併入初考。

地方特考五等考試過去大多在每年12月考試，初等考試則是在10月報名，隔年1月舉行。考試院長黃榮村今天率相關部會首長與媒體茶敘，黃榮村表示，早年國民教育不普及，初考最早實施的目的，是讓失學的民眾也可進入公務體系，因此初考沒有學歷限制，但現在初考報考者逾90％都是大專以上學歷，已跟當年實施的考試目的不同。

由於兩個考試時間只差1個月，很多考生都會重複報考，考選部長許舒翔指出，根據考選部的統計，近5年報考地方特考者，有近6成會再報考初等考試；而考上地方特考的考生，也有8成會再考初考。

他說，這造成已錄取地方特考又錄取初等考試的比例高，約有4成以上，也導致地方特考人才流失，影響地方用人取才，因此考試院決定將地方特考五等整併到初等考試。

許舒翔指出，未來相關人員都將由初等考試用人取才，並可增額錄取，來滿足地方機關用人需求。考選部預計明年先停辦地方特考五等考試，2025年併入初等考試一起考，考選部也預計全案將在明天赴考試院會中報告，今年3月完成法制作業，上半年就可定案。