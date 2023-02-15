淡江大學整合戰略與科技研究中心近日舉辦第一屆全國大專戰略社群「電腦兵棋團體競賽」的線上比賽，包括國防大學政治作戰學院、台灣大學政治系、崇仁醫護管理專科學校等師生共同出席參與。

翁明賢所長表示，從2024年1月開始，義務將役由四個月延長為一年，國軍也在積極的整建後備動員制度，年輕學子如何參與國防、了解國防等，整戰中心認為是十分重要的課題。

翁明賢說，每年漢光演習都會有兵棋推演的議題，大家都對「聯合戰區層級模擬系統(JTLS)及「聯合對抗戰術模擬系統（JCATS）」兩套系統有所瞭解，但是實際參與過的人卻十分有限。因此為了讓時下年輕學子能夠透過全民國防的角度，共同參與及認識戰爭所面臨的複雜性及困難，整戰中心舉辦第一屆全國大專戰略社群電腦兵棋演練工作坊及連線比賽，促進青年學子投入全民國防、認知國防。

翁明賢提到，基於後疫情時代遠距通訊及交流的趨勢，整戰中心採用了全國首創的「異地連線對戰模式」來辦理比賽，以打破時間以及距離的限制。