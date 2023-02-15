中華大學訴願被駁回後，新竹市前市長林智堅坦承論文寫作有瑕疵，決定向教育部撤回對台大學位的訴願。媒體人黃揚明認為，林智堅的態度突然轉變，跟副總統賴清德絕對有關。

針對林智堅的態度突然轉變，黃揚明今(15日)在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨降低傷害，就是要讓林智堅趕快離開訴願戰場。本來賴清德當了黨主席，準備處理學倫問題，當初教育部一公布結果，這一巴掌打下來，大大打臉，賴覺得2024還要不要選？因此，林智堅的態度突然轉變這件事，跟賴清德絕對有關。

黃揚明接著指出，針對中華大學訴願，林智堅可以在訴願結果出來後，就做風險控管，比如說決定尊重訴願結果、也願意接受台大訴願結果，可見那時林智堅沒有任何退出戰場的想法。

黃揚明點出，最關鍵是林智堅14日晚上9點25分發文，10點11分左右，指導教授陳明通就在很多群組發聲明，陳明通的附件是13日才補充給教育部訴願委員會，不過隔天林智堅就跑了。老師要幫他戰清白，隔天林智堅就落跑了，所以陳明通氣啊。

黃揚明接著指出，14日，前屏東縣長潘孟安上一個網路節目，標題是說「林智堅不認錯，潘孟安說賴清德要趕快清理戰場」，晚上林智堅就道歉了，說他不戰清白了。13日民進黨把過去挺林智堅的文件都下架了；也就是說，黨沒有要支持他了，林智堅心裡有數，黨內可能跟他說，這一波他能成就大局、忍辱負重，2024民進黨若繼續執政必有重用，還有大好前途，看看鄭文燦碩士學位被撤銷，還可當副閣揆，滿意度甚至還比閣揆高。