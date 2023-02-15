信義房屋第二屆MA即日起正式開始招募，除了同樣提供保障年薪至少120萬元，此次還新增了日本、馬來西亞的海外輪調機會，讓社會新鮮人「高薪入隊」之外，還能多元發展、培養國際視野。信義房屋去年首度對外招募總公司經營管理幕僚MA，希望提高集團人才密度，成為信義房屋轉型為「居住生活服務提供者」的動能；根據招募團隊統計，第一屆近千封履歷中逾六成為碩士學歷，近二成為海歸人才，顯示國內外頂尖優秀人才，皆有興趣挑戰信義房屋MA計畫。

信義房屋是國內首創不動產業者，針對幕僚單位推出專屬的儲備幹部人才培養計畫，主要鎖定國內外不限科系大學、研究所的應屆畢業生，或是工作經驗2年內的優秀人才；在薪資福利上，信義房屋提供月薪7萬元、年薪120萬元的保障薪資，且有機會依培訓期間專案表現，最高年薪可達150萬元。

除了祭出高薪吸引質優人才加入，信義房屋在儲備幹部的培訓與職涯發展上，也提供完整且系統性的規劃。兩年培訓期間，這批總公司儲備幹部不僅能夠考取不動產或其他領域專業證照，還將輪調於仲介事業群、轉型辦公室、人力資源部、創新研發部等相關部門，成為集團內各專案之推手，今年還新增了前往日本信義、東馬信義的海外歷練機會。

透過在各個部門累積實戰經驗，輔以中高階主管擔任「導師」、學長姐擔任「Buddy」，信義房屋強調，希望儲備幹部能在2年培訓期間，充實關鍵職能，待培訓期滿，就會依照個人意願與當時集團內部職缺內容，媒合適合的工作，短期朝向專案管理人才為目標，中長期則能夠挑戰主管職。

信義房屋也表示，有別於坊間中小型房仲業所招募的「儲幹」，入職後多半仍是從事業務職，信義房屋希望將優秀、頂尖的新鮮人，培養成具全局觀和專案管理能力的人才，藉由提高企業人才密度，成為企業轉型、打造「居住生活生態圈」的動能。還在為前途、錢途迷惘的社會新鮮人，不妨來挑戰！詳細招募計畫與亮點，也可上信義房屋人才招募網站詳閱。