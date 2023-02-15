大陸女星王麗坤從影多年，代表作有《美人心計》、《封神演義》等等，2019年嫁給富商，不料近日爆出老公疑似是詐騙犯，以售出房屋的形式詐騙，但沒有取得土地開發權，事件曝光後傳出王麗坤名下資產遭凍結，她也涉嫌違法，被警察帶走調查，對此，王麗坤工作室發出聲明否認。

據網友爆料，王麗坤的老公是在2020年以學區房名義進行詐騙，但實際上並沒有拿到土地開發權，男方利用此方法，在短短兩年多的時間就詐騙了高達10億人民幣(約44億台幣)。目前受害者就有46戶人家，平均每家的詐騙金額在400萬人民幣(約1千7百萬台幣)以上，更有許多老人家也是受災戶。網友稱王麗坤老公用贓款為王麗坤買千萬豪宅，以及一牆名牌包和翡翠珠寶，王麗坤慘受丈夫波及被抓。

今（15日）王麗坤工作室發布聲明強調：「王麗坤女士始終遵紀守法，嚴以律己，不涉及不存在任何違法行為，也未損害過任何人的合法權利」，聲明發出後有網友發現全文未提及富商老公一事，紛紛留言：「但是沒說老公詐騙是假的」、「沒說她啊，是說她老公啊，聲明她老公違法沒有？詐騙沒有？」也有人表示力挺王麗坤「希望大家不要造謠！不信謠，不傳謠堅持維護自己的合法利益」。

王麗坤工作室發出聲明。（圖／王麗坤工作室微博）

疑似王麗坤的好友幫忙澄清。（圖／微博）

網上也傳出疑似王麗坤好友發聲，透露王麗坤是遇到渣男，被對方欺騙，網上流傳王麗坤收豪車豪宅全是假的，更透露她名下一套北京房產是2011年自掏腰包買的，且曬出房產證明自己只有一套房子。