白沙屯媽祖遇到2頂大帳棚，最後決定駐駕在中間，引全場歡呼。

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖12日起凌晨起駕，展開9天8夜的進香繞境活動，15萬名香燈腳也隨行在旁，繞境活動在昨(13)日上午10時22分，媽祖鑾轎行經「白沙屯拱天宮媽祖花壇聯誼會」與「山邊媽祖彰化聯誼會」時，2邊聯誼會都放置大帳棚恭迎媽祖駐駕，但媽祖鑾轎卻選擇先後進入2邊大帳棚後，最後在2頂大帳棚的中間駐駕，也讓香燈腳驚呼「媽祖真的沒有偏心」。

從影片中可見，白沙屯媽祖的鑾轎來到「白沙屯拱天宮媽祖花壇聯誼會」與「山邊媽祖彰化聯誼會」時，2邊聯誼會各放置大帳棚恭迎媽祖駐駕，此時可見，媽祖鑾轎在兩頂大帳棚前開始搖擺，然後媽祖鑾轎先選擇進去了「白沙屯拱天宮媽祖花壇聯誼會」大帳棚後，鑾轎再進去「山邊媽祖彰化聯誼會」的大帳棚，最後就在2大帳棚中間處駐駕，此舉也讓信徒們直呼「媽祖真的沒有偏心」。

白沙屯媽祖遇到2頂大帳棚，最後決定駐駕在中間，引全場歡呼。（翻攝影片）

影片一出，網友們紛紛留言表示「媽祖也太可愛了」、「媽祖教大家做事不要分別心，做事公平對待」、「媽祖實在是太可愛了」、「媽祖很靈感慈悲」、「媽祖太帥了，以後他們應該要合辦一個，做個好榜樣，別讓媽祖為難，做表率」、「不失禮最好的選擇」、「記得，以後中間要搭棚一下...哈哈」。