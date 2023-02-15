為幫助土耳其震災中災民度過艱困時刻，花蓮縣長徐榛蔚捐出1個月薪資，同時發起縣府及所屬機關、學校所得一日捐活動，今天截止共募得54萬3720元，縣府說已匯款至衞生福利部賑災專戶，徐榛蔚感謝同仁熱烈響應，發揮愛心。

徐榛蔚表示，花蓮縣近年來受到許多複合型災難的威脅，包括風災、雨災及地震等，種種經驗使花蓮的防災自主能量持續提升，也要感謝伸出援手協助花蓮重建的每一位善心人士。

她說，台灣過去遭逢921大地震時，土耳其救難隊為首批抵達的外國救難隊，台灣人對於土耳其當年及時伸出奧援的恩情銘記在心，希望此一善舉能發揮拋磚引玉的效果，吸引更多善心力量，協助所有的災民盡快遠離傷痛。

縣府各處同仁一日捐款金額（含縣長一月捐）共54萬3720元，縣府已於今日下午全數匯款至衞生福利部賑災專戶，希望盡快將來自花蓮的愛心送至土耳其。除縣長與同仁外，也有多個民間社團發起樂捐，另外，立委傅崐萁稍早也宣布捐出3個月薪水賑災，同時號召各界共同伸出援手。