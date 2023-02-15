一代巨星劉文正息影後傳聞不斷，15日驚傳他因心肌梗塞，已於去年11月12日他生日前夕病逝於美國拉斯維加斯，享壽70歲。他的前經紀人夏玉順今證實了這個消息。「一代歌姬」崔苔菁今透過友人表示，尊重文正多年低調隱居的習慣，不便多說，我會為他禱告。

劉文正和崔苔菁同樣是70年代當紅的閃亮巨星，劉文正是永遠的白馬王子，崔苔菁是最美的性感歌姬，兩人私下是好友，也經常合作，曾一同加盟華視創下輝煌收視率。